Il mito si ferma | è morto Chuck Norris l' invincibile del cinema

Chuck Norris, noto attore e icona del cinema d’azione, è morto all’età di 86 anni. La sua carriera ha avuto un ruolo importante nel panorama cinematografico, diventando famoso per i suoi ruoli in film e serie TV. La notizia della sua scomparsa è stata comunicata attraverso fonti ufficiali, lasciando un vuoto nel mondo dello spettacolo.

Chuck Norris, una delle star del cinema d’azione più celebrate a Hollywood e nel mondo, è morto a 86 anni. Lo ha reso noto la famiglia. Oltre a recitare, Norris era cintura nera di Tang Soo Do, Taekwondo, Karate, Hapkido e Jiu-Jitsu brasiliano e aveva creato una disciplina marziale basata su altre forme di combattimento che ha preso il nome di Chun Kuk Do. Nel 1988 aveva pubblicato la sua autobiografia 'The Secret of Inner Strength' (Il segreto della forza interiore), divunto in poco tempo un best seller. Era anche divenuto molto popolare sul web grazie ai meme che replicavano notizie inventate su sue inverosimili imprese denominato Chuck Norris facts. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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