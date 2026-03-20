Il ring più famoso della storia del cinema si sposta sul palcoscenico. Fabrizio di Fiore Entertainment presenta la prima produzione italiana di ’Rocky - The Musical’, uno spettacolo travolgente che promette di unire l’adrenalina del pugilato alla poesia di una grande storia d’amore. L’appuntamento è al Teatro Verdi di Firenze domani (ore 20,45) e domenica (ore 16,45). Ispirato al leggendario film del 1976 con Sylvester Stallone, il musical vanta un libretto firmato dallo stesso Stallone insieme a Thomas Meehan, con le musiche dei pluripremiati Stephen Flaherty e Lynn Ahrens. A dare volto e voce al pugile di Filadelfia è Mario Ermito, attore dal respiro internazionale reduce dal successo della serie Netflix ’Élite’, che incarna perfettamente la determinazione e l’umiltà del pugile che combatte per il riscatto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il mito di Rocky rivive in teatro: "Mai smettere di sognare"

Articoli correlati

Il mito di don Camillo e Peppone rivive a teatro con una commedia in dialetto ferrareseUna serata da non perdere, da godere, cogliendo l'occasione per fare beneficenza.

BeatleStory: Il mito dei Fab Four rivive al Teatro OlimpicoCosa: BeatleStory – The Fabulous Tribute Show, un live show multimediale dedicato ai Beatles.

Altri aggiornamenti su Il mito di Rocky rivive in teatro Mai...

Discussioni sull' argomento Il mito di Rocky rivive in teatro: Mai smettere di sognare; La prima collezione di A$ap Rocky x Ray-Ban; RAI 2 * TG2 ITALIA EUROPA - 18/03 (10.00) : L'ECONOMIA CIRCOLARE E IL TEATRO, LA SOSTENIBILITÀ INCONTRA LO SPETTACOLO DAL VIVO (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO - LINK / RIVEDI STREAMING).

Sony Pictures. . Grace e Rocky salvano stelle. L'ultima Missione: Project Hail Mary è da oggi al cinema. #LultimaMissione #ProjectHailMary - facebook.com facebook