A Firenze, con Chivu squalificato, il ruolo di guida del gruppo nerazzurro spetta a Kolarov, il difensore serbo dell’Inter. La squadra si prepara alla partita, mentre il tecnico si affida alla sua esperienza per affrontare la sfida. La formazione nerazzurra si concentra sulle strategie da mettere in campo, con Kolarov che si fa carico di trasmettere le indicazioni in assenza di Chivu.

Il miglior piede sinistro dell'Inter, a Firenze, siederà in panchina. Non perché sia previsto un turnover che coinvolga il nome di Federico Dimarco, ma perché senza Cristian Chivu - squalificato a seguito delle polemiche esplose nel finale della partita contro l'Atalanta di sabato scorso - Aleksandar Kolarov sarà temporaneamente "promosso" a primo allenatore. Del resto, l'ex difensore della nazionale serba con il sinistro ci sapeva fare eccome. Tanto che De Rossi, suo compagno di squadra ai tempi della Roma, dopo la sconfitta a San Siro del suo Genoa decisa da uno splendido tiro mancino di Dimarco aveva riconosciuto che "Federico è un giocatore molto completo, un attaccante aggiunto, che per il calcio proposto mi ricorda. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Il mito di Mihajlovic, la scuola slava, il fuoco negli occhi: Inter, come allena Kolarov

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