Il MArTA dedica una sala a Enzo Lippolis a otto anni dalla scomparsa

Otto anni dopo la morte, Taranto celebra la memoria di Enzo Lippolis, archeologo e studioso che ha lavorato a lungo nel Museo archeologico nazionale della città. Il MArTA ha deciso di dedicare a lui una sala che porta il suo nome, in segno di riconoscimento per il contributo dato alla ricerca e allo studio della storia locale. La cerimonia si è tenuta nel museo, alla presenza di vari rappresentanti istituzionali.

Tarantini Time Quotidiano A otto anni dalla sua scomparsa, Taranto ricorda Enzo Lippolis, archeologo e studioso legato profondamente alla città e al Museo archeologico nazionale. Nato a Mottola, formatosi tra l’Università di Perugia e la Federico II di Napoli, Lippolis fu direttore del Museo di Taranto dal 1989 al 1995, lasciando un segno duraturo nella ricerca e nella valorizzazione del patrimonio. È stato proprio il MArTA, su iniziativa della direttrice Stella Falzone, a promuovere una cerimonia commemorativa partecipata da colleghi, allievi e rappresentanti del mondo accademico, alla presenza del direttore generale musei Massimo Osanna.... 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Il MArTA dedica una sala a Enzo Lippolis a otto anni dalla scomparsa Articoli correlati Si salvò dalla fucilazione e dalla guerra: Enzo Marani celebra il traguardo dei 100 anniIl voltanese Enzo Marani ha festeggiato domenica il traguardo dei 100 anni, compiuti giovedì 5, alla Ca’ Vecchia di Voltana, dove la figlia Elena, i... Udinese-Fiorentina, la partita che onora il ricordo di Astori a otto anni scomparsaLa sfida tra Udinese e Fiorentina assume un valore superiore a quello strettamente sportivo: all’ombra del Bluenergy Stadium, l’incontro diventa un...