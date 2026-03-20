E’ deceduto ieri all’età di 86 anni Michael Bambang Hartono, noto imprenditore indonesiano. Hartono era comproprietario del club di calcio Como insieme al fratello e faceva parte anche del consiglio di amministrazione di Djarum Group, colosso nel settore del tabacco. Con lui, il Como senza limiti piange il patron, che insieme al fratello aveva già pianificato il futuro del club.

E’ morto ieri a 86 anni Michael Bambang Hartono, comproprietario insieme al fratello del Como e del colosso del tabacco Djarum Group. Le cause della scomparsa del magnate indonesiano non sono state ancora rese note. Per quanto riguarda il club lariano, nulla cambierà sia per il progetto societario, che nell’investimento sul nuovo stadio e sul territorio. I due fratelli Hartono, Michael e Robert, che insieme possiedono un patrimonio di oltre 43 miliardi di dollari, avevano già da tempo progettato la successione, suddividendo le responsabilità delle varie società tra i loro sette figli. Chi si dedicherà direttamente del Como sono gli stessi che si sono occupati, fin dall’acquisizione nel 2019, quando la squadra era in serie D. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il magnate indonesiano è morto a 86 anni, insieme al fratello Robert aveva già pianificato il futuro del club. Michael Hartono, il Como senza limiti piange il patron

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