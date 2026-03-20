L’attaccante ha accettato l’invito della Nazionale dopo un lungo periodo di attesa, durante il quale è stato convinto a partecipare. Arriva da una stagione al Liverpool, dove ha accumulato 282 minuti in Premier League e 82 minuti in Champions League. La sua scelta conclude un dialogo iniziato con il commissario tecnico, che ha lavorato per convincerlo a unirsi alla squadra nazionale.

Alla fine Chiesa ha detto sì, è stato cucinato a fiamma bassa. L’esterno arriva da una stagione al Liverpool con poco spazio, appena 282’ in Premier League e 82’ in Champions League. Nonostante il ruolo da riserva, resta un profilo di grande esperienza e utilità per la Nazionale. Chiesa torna in Nazionale. La Rosea ne è sicura: “Fede ci ha pensato a lungo se dire sì alla Nazionale: Gattuso non ha mai nascosto di sentire l’attaccante, di corteggiarlo per un ritorno in azzurro, di vederlo come un giocatore potenzialmente importante, sia per la sua esperienza che per quello che può dare in campo. Chiesa stavolta ha detto sì perché l’Italia ha chiamato, perché stavolta conta più delle altre, ma anche perché si sente finalmente pronto alla pressione di tornare in azzurro. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Il lungo corteggiamento di Gattuso a Chiesa per fargli dire sì alla Nazionale (Gazzetta)

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