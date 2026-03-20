Con l’arrivo della primavera, i pollini iniziano a diffondersi nell’aria e per molte persone rappresentano un fastidio quotidiano. Starnuti, congestione nasale, prurito agli occhi, tosse e difficoltà respiratorie sono i sintomi più comuni che si manifestano in questa stagione. Chi soffre di allergie deve fare i conti con queste reazioni, che spesso complicano le attività quotidiane e il benessere generale.

C’è profumo di primavera nell’aria, ma i pollini che iniziano a diffondersi nell’aria proprio in questo periodo per milioni di connazionali sono sinonimo di starnuti, congestione nasale, prurito agli occhi, tosse e difficoltà respiratorie. “La primavera è una stagione attesa e amata, ma per molte persone coincide con il ritorno delle allergie respiratorie ”, ricorda Mario Picozza, presidente di Federasma e Allergie ODV. “È fondamentale – sottolinea – che i pazienti non sottovalutino i sintomi e imparino a gestire la propria allergia in modo consapevole. Una diagnosi corretta, l’aderenza alla terapia e alcune semplici precauzioni quotidiane possono ridurre significativamente l’impatto della malattia sulla qualità della vita”, scandisce il presidente di Federasma e Allergie ODV. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Il lato oscuro della primavera e 10 regole per chi soffre di allergie

Articoli correlati

Leggi anche: Il Senegal, il lato oscuro della vittoria in Coppa d’Africa: stipendi da fame e rischio truffa per chi sogna l’Europa

Leggi anche: Il lato oscuro della fama: l’infanzia dolorosa di un attore

200-Pound Woman Abandoned In Mountains Saves Injured Prince, Pregnant With Quintuplets Deeply Loved!

Aggiornamenti e contenuti dedicati a lato oscuro

Temi più discussi: Coltelli in tasca e risse: il lato oscuro della Generazione Z; PERCHÉ VOTARE SÌ AL REFERENDUM: IL LATO OSCURO DELLA NATURA UMANA; Boato per Angelo Duro, il lato oscuro della risata; Fast fashion e inquinamento. Ecco il lato oscuro della moda.

Mondovì scopre il lato oscuro della rete con la criminologa Bruzzone [VIDEO E FOTO]Sold out al teatro Baretti per l'incontro su cyberbullismo e educazione digitale. L'appello della forense: Genitori, costruite dialogo non solo controllo ... targatocn.it

Shadow IT: il lato oscuro della digitalizzazione nei viaggi aziendaliCon la diffusione dell’intelligenza artificiale cresce l’uso di strumenti non autorizzati per prenotazioni e gestione delle spese. giornaledellepmi.it

Naso all'insù per il "Bagliore di Da Vinci": la Terra illumina il lato oscuro della Luna - facebook.com facebook

Incontri di confine di Giuliano Castigliego. Il lato oscuro di Cime tempestose Quando l’amore nasce dall’umiliazione x.com