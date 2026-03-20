Il killer delle escort | ho ammazzato per disprezzo

Nell’aula bunker di Firenze, Vasile Frumuzache, 33 anni, ex guardia giurata, ha raccontato di aver ucciso due escort, Ana Maria Andrei e Maria Denisa Paun, rispettivamente nel luglio 2024 e nel maggio 2025. Durante l’interrogatorio, ha dichiarato di aver agito motivato da disprezzo. La polizia ha ricostruito le fasi degli omicidi e le modalità con cui sono stati commessi.

È stato un lungo interrogatorio nell’aula bunker a Firenze. Vasile Frumuzache, 33 anni, ex guardia giurata, ha ricostruito gli omicidi delle due escort, Ana Maria Andrei e Maria Denisa Paun, avvenuti rispettivamente nel luglio 2024 e nel maggio 2025. "Denisa l’ho uccisa per paura – ha raccontato – e Ana Maria per disprezzo perché mi ha rifiutato". Frumuzache è stato interrogato prima dal suo legale, Diego Capano, e poi dal procuratore Luca Tescaroli e dal pm Leonardo De Gaudio. Presente in aula la moglie di Vasile che nonostante tutto ancora "lo sostiene", oltre ai familiari delle vittime. Frumuzache, ultimo di tre figli, ha ricordato la sua vita, i maltrattamenti subiti dal padre e l’arrivo in Italia nel 2008. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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