Al Conservatorio Santa Cecilia si tiene la quinta edizione del Festival Jazz Idea, con un concerto del duo Louis Sclavis e Daniele Roccato, affiancati dal Gabriel Marciano 4tet. L’evento vede protagonisti musicisti di fama internazionale che presentano le loro esibizioni dal vivo, attirando appassionati e curiosi di jazz contemporaneo. La serata offre una panoramica sulle ultime tendenze musicali del genere.

Cosa: 5ª edizione del Festival Jazz Idea, concerto del duo Louis Sclavis-Daniele Roccato e del Gabriel Marciano 4tet. Dove e Quando: Sala Accademica del Conservatorio di Santa Cecilia (Via dei Greci 18, Roma), domenica 22 marzo ore 18:00. Perché: Un incontro inedito tra due giganti dell’avanguardia europea e la presentazione di un nuovo talento del jazz italiano. Il cuore di Roma torna a battere al ritmo del grande jazz. La Sala Accademica del Conservatorio di Santa Cecilia si conferma palcoscenico d’elezione per la quinta edizione di Jazz Idea, un festival che è ormai diventato un punto di riferimento imprescindibile per gli appassionati della Capitale. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Il jazz contemporaneo accende il Conservatorio Santa Cecilia: Louis Sclavis e Daniele Roccato in scena

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