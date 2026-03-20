il gol da centrocampo il difetto del calcio perfetto

Durante la partita tra Raków e Fiorentina, Marin Pongracic ha segnato un gol da centrocampo al 97’, portando la squadra alla vittoria per 2-1. La rete è arrivata negli ultimi minuti di gioco, sorprendendo tutti i presenti. La partita si è conclusa con quella marcatura decisiva, che ha determinato il risultato finale.

Ieri, al 97’ di Raków-Fiorentina, Marin Pongra?i? segna dalla propria metà campo il 2-1 che chiude la partita. Alza la testa, sa che il portiere è rimasto in avanti e calcia. Cinquantacinque metri, il pallone rimbalza più volte ed entra. È uno di quei gol che il calcio moderno, teoricamente, ha espulso dal proprio lessico. E invece continuano ad accadere. Una magia tra intuito e coraggio. Non spesso, certo. Sono una minoranza statistica, un errore di sistema più che una categoria. Ma proprio per questo restano. In un calcio che chiede sempre la scelta giusta tra controllo e appoggio, ogni tanto qualcuno guarda la porta da lontano e decide che è abbastanza vicino da provare a segnare. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

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