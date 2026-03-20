Il libro ‘Il giudice gentiluomo. Vita di Severino...’ racconta la storia di un giudice noto per il suo modo di amministrare la giustizia. L’autore descrive aspetti della sua carriera e le sfide affrontate durante il servizio. Il testo si concentra sul suo operato e sulle decisioni prese nel corso degli anni, senza entrare in analisi o interpretazioni.

C’è un filo sottile, ma tenace, che attraversa ‘Il giudice gentiluomo. Vita di Severino Santiapichi’, la biografia che Salvatore Lordi dedica a una delle figure più autorevoli e al tempo stesso più riservate della magistratura italiana del Novecento: l’idea che la giustizia non sia soltanto esercizio di potere, ma disciplina morale, responsabilità personale e cultura. Il libro (Bibliotheka Edizioni, 400 pagine. Con prefazione di Walter Veltroni e premessa di Cesare Parodi) dedicato a Severino Santiapichi – nella ricorrenza dei dieci anni dalla scomparsa e cento dalla nascita – si muove proprio su questo crinale, restituendo il ritratto di una figura che ha attraversato alcune delle stagioni più complesse della storia repubblicana senza mai smarrire equilibrio e misura. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - ‘Il giudice gentiluomo’ di Lordi, misura della giustizia in tempi inquieti

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