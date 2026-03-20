Il Giro di Padania la nazionale in verde e l' Atalanta | lo sport secondo Umberto Bossi

Il Giro di Padania e la nazionale in verde sono al centro di una recente discussione, mentre l’Atalanta viene menzionata in relazione a una dichiarazione di Umberto Bossi. Bossi, noto politico, è nato interista e spesso si trovava a San Siro per seguire il Milan, motivo per cui ha anche dichiarato di essere tifoso dell’Atalanta. Questi fatti sono stati riportati in vari articoli di cronaca sportiva e politica.

Poiché anche la pratica del tifo come la politica richiede ogni tanto un compromesso, Umberto Bossi sosteneva di “essere interista da sempre ma poi sono stato costretto a diventare anche del Milan per forza di cose, perché i miei figli ogni volta che voglio guardare l’Inter cambiano canale”: erano quelli i tempi in cui duettava con il suo amico e sodale Bobo Maroni, già Ministro dell’Interno, tifosissimo, lui sì, del Milan di Berlusconi, con il quale Bossi ebbe - nel corso degli anni - momenti di amicizia divenuta poi rivalità, tra alleanze fatte e disfatte, tra carinerie e insulti vari. In tribuna per un Milan-Juventus del 1993 si dichiarò “agnostico, sono qui solo per accompagnare mio figlio Riccardo”. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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