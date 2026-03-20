Il mondo politico italiano reagisce alla notizia della scomparsa di Umberto Bossi, fondatore della Lega, con il cordoglio bipartisan. Salvini annulla gli impegni ufficiali per la giornata, mentre il presidente della Repubblica esprime il suo dolore, affermando che l’Italia perde un leader appassionato. La comunità leghista si raccoglie intorno alla famiglia del politico con sentimenti di affetto e commozione.

La scomparsa di Umberto Bossi scuote profondamente il mondo politico italiano, a partire dal suo popolo, la comunità leghista che si stringe attorno alla famiglia del suo fondatore con affetto e commozione. Il dolore attraversa militanti, dirigenti e simpatizzanti, consapevoli di aver perso una figura che ha segnato in modo indelebile la storia del movimento. A testimoniare la portata del lutto è innanzitutto Matteo Salvini che decide di cancellare tutti gli impegni in agenda per fare immediato rientro a Milano. E scrive: «Coraggio, genio, passione, fatica, amore, rivoluzione, radici, libertà. Ciao, Capo. A Dio». Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella (foto a sinistra), «esprime il suo sincero cordoglio per la scomparsa di un leader politico appassionato e un sincero democratico». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il cordoglio bipartisan Salvini annulla gli impegni. Mattarella: "L’Italia perde un leader appassionato"

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