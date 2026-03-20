Nel mondo della moda, anche un dettaglio apparentemente insignificante può fare la differenza. Un esempio è il colletto fuori posto, un particolare che, se inserito nel modo giusto, può cambiare radicalmente l’aspetto di un outfit. Questo elemento, spesso trascurato, si è imposto come un dettaglio di stile che attira l’attenzione e modifica la percezione complessiva del look.

Life&People.it Nella moda esistono dettagli che, pur sembrando minimi, riescono a trasformare completamente la percezione di un outfit. Non servono sempre nuovi capi o silhouette radicali: a volte basta un gesto stilistico inatteso per riscrivere l’equilibrio di un look. Negli ultimi mesi è proprio un elemento apparentemente semplice ad aver catturato l’attenzione di stylist e designer: il colletto indossato in modo volutamente “fuori posto”. Indossare in modo chic e glamour il colletto significa osservare un cambiamento sottile ma significativo nel linguaggio della moda contemporanea, dove l’eleganza nasce spesso da piccole deviazioni dalle regole tradizionali. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it

© Lifeandpeople.it - Il colletto fuori posto: il dettaglio moda che cambia il look

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