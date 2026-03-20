Il Club Scherma Napoli torna in Serie A1 dopo una gara significativa, guidata dal maestro Alberto Coltorti e dal preparatore atletico Furio Barba. La squadra ha ottenuto un risultato importante che si aggiunge ai successi già conseguiti dalla società. La promozione è stata raggiunta al termine di una competizione combattuta e piena di tensione. La formazione partenopea si prepara ora alla prossima stagione nella massima serie nazionale.

Tempo di lettura: 2 minuti Torna in Serie A1 il Club Scherma Napoli al termine di una gara eccezionale da parte del team guidato dal maestro Alberto Coltorti e dal preparatore atletico Furio Barba, che può aggiungere un altro, importante risultato alla bacheca della sua società. La squadra composta dall’olimpionico Gibran Zea, capitano, Roberto Barionovi, Mario Coltorti e Giuseppe Calviati ottiene una promozione importante che dà fiducia al club e fa ben sperare per le prossime competizioni. 15 le squadre partecipanti alla gara, divise in 5 raggruppamenti da 3. Nella prima fase, il team del maestro Coltorti si è misurata con il Gymnasium Aquila e ha disputato un derby tutto napoletano con la giovanissima squadra della Champ Sommavesuvio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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