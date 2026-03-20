Il centro sportivo si rifà il look Opere da un milione di euro

Il centro sportivo di Ponterivabella ha avviato lavori di ristrutturazione dal valore di un milione di euro. Nei giorni scorsi sono stati avviati interventi di riqualificazione che interesseranno le strutture e gli impianti presenti nell’area. Le opere coinvolgono diversi aspetti dell’impianto, con l’obiettivo di migliorare le condizioni generali del centro e renderlo più funzionale per gli utenti.

Il centro sportivo di Ponterivabella è pronto a rifarsi il look. Nei giorni scorsi, infatti, è stata avviata la procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di ristrutturazione del campo da calcio e delle quattro torri faro, un intervento di manutenzione significativo per una delle strutture sportive più utilizzate del territorio. "Si tratta di un impianto importante per la comunità, di proprietà del Comune e gestito dalla polisportiva Monte San Pietro, molto utilizzato per le sue grandi potenzialità – ricorda la sindaca Monica Cinti – e che merita di essere sempre nelle migliori condizioni per ospitare gli atleti. L’intervento riguarderà innanzitutto il terreno di gioco, che necessita di una manutenzione periodica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il centro sportivo si rifà il look. Opere da un milione di euro Articoli correlati Il centro storico si rifà il look. Pronto un piano da 730mila eurodi Maria Rosa Di Termine Consiglio comunale unito a per la rigenerazione urbana del centro storico della città che dette i natali all’umanista Poggio... Lerici si rifà il look. Opere in passeggiataÈ stato allestito il cantiere per i lavori del secondo lotto della riqualificazione della passeggiata a mare, che riguarderà il tratto tra il bar del... Altri aggiornamenti su Il centro sportivo si rifà il look... Temi più discussi: Il centro sportivo si rifà il look. Opere da un milione di euro; Campo sportivo di San Nicola, approvata la variante ai lavori di riqualificazione; Tettoie e vincolo paesaggistico: senza autorizzazione scatta la demolizione; Pista di atletica, traguardo più vicino. Poi arriverà anche la piscina: Le opere più attese dalla gente. Il centro sportivo si rifà il look. Opere da un milione di euroLa sindaca su Ponterivabella: La riqualificazione riguarderà il campo di gioco e le quattro torri faro. ilrestodelcarlino.it Riapre il bar del centro sportivo Barca: rilancio da 600mila euro con Mancinelli e De SilvestriBOLOGNA – Oltre 600mila euro di investimento per riaprire il bar all’interno del centro sportivo Barca. La polisportiva Lgs Sport Academy, creata dall’icona della Fortitudo Stefano Mancinelli, dalla m ... bologna.repubblica.it Tgr Rai. . Genova rende omaggio al pittore fiammingo Anton van Dyck con una mostra a Palazzo Ducale. Sessanta le opere in esposizione. Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura Video e altre notizie sul sito e sulla pagina Facebook della Rai TgR Lig - facebook.com facebook Online il concorso per selezionare opere d'arte da inserire nel futuro Parco della Giustizia di #Bari Opere di land art site-specific, installazioni e percorsi narrativi per raccontare legalità, diritti e ambiente. Scadenza: 30 aprile 2026 Leggi url-shortener.me/H x.com