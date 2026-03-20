Il 30 dicembre 2023, cinque camion associati alle imprese di un pregiudicato sono stati oggetto di una benedizione religiosa. L’evento si è svolto di prima mattina e ha coinvolto rappresentanti religiosi e l’imprenditore coinvolto, che si trova al centro di un procedimento legale. La cerimonia si è tenuta in un’area industriale, senza ulteriori dettagli sui partecipanti o sui motivi dell’evento.

La mattina del 30 dicembre 2023 cinque camion riconducibili alle imprese del pregiudicato di camorra Salvatore Langellotto – imprenditore al centro di uno dei focus della commissione d’accesso al Comune di Sorrento – transitarono sul corso Italia e fecero manovre difficili per entrare nella piazza del sagrato della Chiesa di Sant’Agnello. La benedizione del parroco. Di lì a poco sarebbero stati benedetti del parroco don Francesco Iaccarino. Il prelato era ignaro o incurante dei precedenti penali del ‘benedetto’ (condannato per i legami con una costola del clan Cesarano ), e della notizia che pochi mesi prima, a soli duecento metri di distanza, l’imprenditore edile aveva mandato all’ospedale l’ambientalista Wwf Claudio d’Esposito, che aveva denunciato e impedito le sue vecchie speculazioni edilizie. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il caso della benedizione religiosa del camion del pregiudicato: nuova tegola per l’imprenditore Salvatore Langellotto

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