Il capo della Cia ha dichiarato che non c’è una tempistica fissata per un’eventuale operazione militare contro l’Iran. Ha anche criticato le posizioni dei sostenitori di Trump, che definisce “putinisti”, e ha confermato che i fondi sono destinati a eliminare obiettivi considerati nemici. La sua dichiarazione si inserisce in un quadro di tensione crescente tra le parti coinvolte.

Non c’è una tempistica per l’operazione militare contro l’Iran, ha ribadito ieri il capo del Pentagono, Pete Hegseth, durante la conferenza stampa assieme al comandante di stato maggiore, il generale Dan Caine, “stiamo dando la caccia e colpendo” gli obiettivi, “morte e distruzione dall’alto”, ha sintetizzato con la solita foga Hegseth. Secondo il Washington Post, il Pentagono ha chiesto al Congresso 200 miliardi di dollari di finanziamento per questa guerra, e il segretario alla Difesa ha detto che sì, “servono soldi per uccidere i bad guys”, che forse la cifra non è esattamente quella, ma che è necessario “essere finanziati in modo appropriato per quel che abbiamo fatto e per quel che faremo”, ha detto Hegseth. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Il capo della Cia contraddice il putinismo dei trumpiani. I fondi per “uccidere i bad guys”

Articoli correlati

Mike Pompeo ad Ancona. L'ex uomo di fiducia di Donald Trump e capo della Cia in città per presentare il suo libroAppuntamento alla Mole Vanvitelliana per la presentazione di “Mai un passo indietro.

Non impietositevi per il balbettio dei nostri trumpiani, durerà pocoLe esecuzioni compiute dal servizio anti-immigrazione di Donald Trump a Minneapolis sono così sconvolgenti perché sono avvenute in pieno giorno, in...

Altri aggiornamenti su Il capo della Cia contraddice il...

Temi più discussi: Gabbard: Non è compito dei servizi stabilire i rischi; Quell’addio del capo antiterrorismo e la distanza tra Donald e la sua base; Informazione in agricoltura: puntale, corretta e sempre al passo con i tempi; Le dimissioni di Kent per la guerra in Iran, un dissenso che scotta per Trump.

USA, il capo della CIA demolisce l'ex antiterrorismo: Iran pericolo reale e immediatoIl direttore della Cia, John Ratcliffe, ha smentito durante un'audizione al Senato le posizioni espresse da Joe Kent, ex responsabile dell'antiterrorismo, che si era dimesso sostenendo che l'Iran non ... msn.com

Il capo della Cia contraddice il putinismo dei trumpiani. I fondi per uccidere i bad guysMentre Washington intensifica la guerra contro l’Iran tra costi miliardari e retorica muscolare, nell’Amministrazione Trump emerge una linea ambigua: fiducia verso Mosca, disimpegno sull’Ucraina e ... ilfoglio.it

Latte invenduto in Puglia, CIA: “Troppe importazioni estere” - facebook.com facebook

#Cia incontra i Consiglieri Agricoli delle #Ambasciate estere in Italia riuniti nel gruppo OSCAR Firmato il protocollo d’intesa tra le due organizzazioni per #cooperare sulle questioni agricole europee e internazionali x.com