Un cane ha scoperto una bottiglia nel giardino, rivelando un collegamento a un omicidio avvenuto anni fa. La scoperta ha portato alla luce elementi che potrebbero cambiare le indagini in corso. La bottiglia, trovata casualmente dall’animale, ha attirato l’attenzione delle forze dell’ordine. La vicenda si è svelata grazie all’intuito dell’animale, senza interventi di scavi o altre tecniche investigative.

A volte la storia riemerge nei modi più imprevedibili. Non grazie a scavi archeologici, ma al fiuto ostinato di un cane. È quanto accaduto nel Devon, dove un Labrador ha riportato alla luce un possibile indizio legato a un omicidio del XIX secolo. Il protagonista inatteso è Stanley, un Labrador dal carattere testardo, appartenente a Paul Phillips, 49 anni, che vive a Clyst Honiton. Tutto è iniziato con uno scavo insistente sempre nello stesso punto del giardino. Nonostante i tentativi del proprietario di coprire la buca, il cane continuava a tornare lì, fino a portare alla luce una misteriosa bottiglia di vetro blu. Una volta ripulito il reperto, è emersa una scritta inquietante: “Not to be taken”, ovvero “da non assumere”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Il cane trova una bottiglia in giardino, è la prova di un omicidio di anni prima: svolta clamorosa

Articoli correlati

“Arrestato il killer”. Ucciso a colpi di pistola in Italia, la svolta clamorosa dopo 24 anniEra il 4 maggio 2002 quando Tommaso Gigliola, 40enne di Brindisi, venne ucciso nella zona dello stadio San Nicola di Bari.

L’ex asilo diventerà un giardino. Svolta dopo anni di abbandono. In primavera il percorso condiviso"Per anni questo luogo è stato occupato da senza dimora e sbandati, che entravano come se nulla fosse.

Tutti gli aggiornamenti su cane trova

Temi più discussi: Il comico Maurizio Milani al parco con il cane trova un portafogli pieno zeppo di contanti; È una scoperta affascinante Il cane scava in giardino e trova una boccetta di veleno: è la prova di un omicidio dell'800; Investita mentre cerca di soccorrere un cane; Cerchi un gatto o un cane da adottare? Le storie di Raviolo, Kafka e degli altri amici in cerca di una casa.

Il cane scava in giardino e trova una boccetta di veleno: «È la prova di un omicidio dell'800»A volte la storia non riemerge grazie agli archeologi, ma grazie al fiuto di un Labrador particolarmente testardo. Paul Phillips, 49 ... msn.com

Il coraggio di Freyja, il cane che ha trovato una bimba di due anni scomparsa nei boschiUna bimba di due anni si era persa nei boschi gelidi di Dorchester, nel New Hampshire. Le ore passavano e le temperature calavano rapidamente. Poi, grazie al fiuto e al cuore del cane Freyja, la ... repubblica.it

CANE SMARRITO – AIUTATECI A TROVARE IL PROPRIETARIO un cane simil Lupo Cecoslovacco è stato trovato nei giorni scorsi in via Einaudi, nella zona antistante il liceo artistico. È un maschio Attualmente si trova nel canile sanitario Se qu facebook