Il Cagliari cerca di interrompere una lunga serie di risultati negativi, mentre il Napoli punta a mantenere la propria posizione in classifica. I rossoblù non hanno ottenuto una vittoria da più di un mese, mentre la squadra di Conte mira a consolidare il terzo posto. La partita tra le due squadre si svolge in un momento di tensione e obiettivi diversi.

Tre vittorie di fila e qualche recupero importante: è questa la ricetta vincente del Napoli dell'ultimo periodo. Gli azzurri si sono rilanciati, sono sempre terzi ma a -1 dal Milan e con un vantaggio di cinque punti sul Como che è al quarto posto. Dall'altro lato c'è un Cagliari in una situazione molto diversa: la squadra di Fabio Pisacane ha totalizzato soltanto due punti nelle ultime cinque partite e il distacco sulla zona retrocessione si è assottigliato a sei lunghezze. Al di là della storica rivalità, nessuno può permettersi un passo falso. Scopriamo pronostico e quote di Cagliari-Napoli, in programma venerdì alle 18:30 alla Unipol Domus di Cagliari. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Il Cagliari per uscire dalla crisi, il Napoli per continuare a salire: il pronostico

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