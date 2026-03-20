’Il berretto a sonagli’ Sul palco un classico firmato Pirandello

Sul palcoscenico lombardo viene rappresentato “Il berretto a sonagli”, un classico firmato Pirandello, mentre nel panorama teatrale si alternano performance di danza contemporanea, spettacoli di comicità, musical e grandi classici. La programmazione include diverse produzioni che spaziano tra generi e stili, offrendo una vasta scelta di rappresentazioni per il pubblico. La scena regionale si presenta come un punto di riferimento per il teatro e le arti performative.

Dal teatro di parola alla danza contemporanea, passando per comicità, musical e grandi classici: sui palcoscenici lombardi una ricca carrellata di spettacoli. A Brescia, per la stagione del CTB, il Teatro Mina Mezzadri ospita il 20 e 21 marzo ’Noi gli eroi’ (nella foto), intenso testo di Jean-Luc Lagarce diretto e interpretato da Giorgia Cerruti. In scena una famiglia di attori girovaghi in tempo di guerra, sospesa tra malinconia e umorismo, sopravvivenza e poesia. A Bergamo, il 24 marzo al Teatro Donizetti, Raul Cremona si racconta in forma di recital tra magia, musica e personaggi iconici. Sempre in città, il 26 marzo, al Teatro Sociale, Ilva Football Club intreccia la storia dell’acciaieria di Taranto con il sogno di una piccola squadra di periferia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - ’Il berretto a sonagli’. Sul palco un classico firmato Pirandello Articoli correlati Silvio Orlando torna a Mestre con un classico di Pirandello: "Il berretto a sonagli"Appuntamento imperdibile per la Stagione di Prosa del Teatro Toniolo, organizzata dal Settore Cultura del Comune di Venezia con Arteven Circuito... Silvio Orlando porta in scena "Il berretto a sonagli" di PirandelloUn grande classico di Pirandello, Il berretto a sonagli giunge in scena al Teatro Pergolesi di Jesi mercoledì 18 febbraio e al Teatro Sperimentale di... Contenuti utili per approfondire 'Il berretto a sonagli' Sul palco un... Temi più discussi: Stagione di prosa al Verdi di Padova con Il berretto a sonagli dall'11 al 15 marzo 2026; ?Al Teatro Mercadante torna Silvio Orlando protagonista de Il berretto a sonagli di Pirandello; Il berretto a sonagli di Pirandello per beneficenza il 20 marzo al Teatro Rossetti; Il berretto a sonagli di Pirandello al Teatro Mercadante con Silvio Orlando. ’Il berretto a sonagli’. Sul palco un classico firmato PirandelloDal teatro di parola alla danza contemporanea, passando per comicità, musical e grandi classici: sui palcoscenici lombardi una ricca carrellata ... quotidiano.net Stagione di prosa al Verdi di Padova con Il berretto a sonagliAl Teatro Verdi di Padova, dall’11 al 15 marzo 2026, va in scena Il berretto a sonagli di Luigi Pirandello, con la regia di Andrea Baracco. Sul palco, Silvio Orlando insieme a Francesca Botti, Miche ... padovaoggi.it Dalle pagine di Dostoevskij a quelle di Orwell, da Wilde a Pirandello, questi romanzi hanno segnato la storia della letteratura mondiale. - facebook.com facebook L'ho già detto non so quante volte, ma lo ripeto volentieri: Silvio Orlando è un fuoriclasse. Uno degli attori più bravi che abbiamo oggi in Italia. Bravo in tv, bravo al cinema, bravo a teatro. L'ho visto stasera ne Il berretto a sonagli di Pirandello, con la regia di An x.com