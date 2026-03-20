Il bello del giovedì sera 2026 vol 13

Il giovedì sera del 2026 vede protagonista Alfonso Fernandez, nato nel Cantabrico, che si è trasferito a Madrid per motivi personali. La sua storia si lega alla squadra del Rayo Vallecano, formazione di cui fa parte e con cui ha condiviso varie stagioni. Fernandez è uno dei giocatori più noti del club, che disputa il campionato di prima divisione.

CONOSCI LA TUA SQUADRA DEL GIOVEDI SERA: RAYO VALLECANO Alfonso Fernandez è nato nel Cantabrico ma per amore si è trasferito a Madrid. Ha capelli e barba bianca, è un tipo rilassato, sembra un marinaio. A pranzo gli piace sedersi sul balcone, bersi un bicchiere di bianco e mangiare delle alici della sua terra. Davanti a sé lo spettacolo più bello del mondo: la partita del Rayo Vallecano. Il suo appartamento a Vallecas affaccia sul campo e quando arrivano il Real Madrid o il Barcellona il suo telefono inizia a squillare. Anche i suoi amici vogliono quell’esperienza. Durante il Covid era l’unico che poteva vedere la partita. Immaginate la scena. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

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