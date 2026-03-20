Il Balletto di Siena omaggia Fellini

Questa sera al Teatro La Fenice di Senigallia va in scena uno spettacolo dedicato a Fellini, il celebre regista italiano. Il Balletto di Siena ha preparato una performance che rende omaggio alla sua carriera e alle sue opere. L’evento è previsto per le 21 e coinvolge un ensemble di ballerini pronti a interpretare le suggestioni del cinema di Fellini.

E’ dedicato al più grande regista della storia dei cinema italiano lo spettacolo che va in scena questa sera (ore 21) al Teatro La Fenice di Senigallia. Si tratta di " Fellini, la dolce vita di Federico " del Balletto di Siena diretto da Marco Batti, il nuovo appuntamento di danza della stagione proposta dal Comune in collaborazione con l’Amat. Coreografato e diretto da Marco Batti, sulle musiche di Nino Rota, Nicola Piovani e Max Richter, con il disegno luci di Claudia Tabbi e i costumi di Atelier Retro, per la produzione del Balletto di Siena, "Fellini, la dolce vita di Federico" ci conduce nell’immaginario felliniano a passo di danza. Per il centenario della nascita di Federico Fellini, nel 2020, il Balletto di Siena ha preso ispirazione dall’onirico mondo del regista con un omaggio al suo genio creativo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il Balletto di Siena omaggia Fellini Articoli correlati Mac Dance Week: il balletto di Fellini e Disney si esibisce in piazzaAl via la Mac Dance Week, una settimana di danza che dal 3 al 8 febbraio trasforma il Teatro Mac Mazzieri e altri spazi simbolici di Pavullo in... Leggi anche: Cinemazero omaggia Fellini: mostra, cinema e jazz per il compleanno del Maestro Tutto quello che riguarda Il Balletto di Siena omaggia Fellini Temi più discussi: All'ospedale di Siena la danza arriva in corsia con i professionisti del balletto: Ogni volta applausi ed emozione, ma il ministero non ci finanzia; Il Balletto di Siena porta Fellini in scena a Senigallia; Danza in Corsia l’iniziativa del Balletto di Siena di Marco Batti; Il Balletto di Siena omaggia Fellini. Il Balletto di Siena omaggia FelliniLa compagnia di danza porta in scena questa sera al teatro La Fenice lo spettacolo diretto da Marco Batti ... msn.com All'ospedale di Siena la danza arriva in corsia con i professionisti del balletto: «Ogni volta applausi ed emozione, ma il ministero non ci finanzia»Un'iniziativa unica in Italia portata avanti dalla compagnia del Balletto di Siena e da Le Scotte: piccoli spettacoli in corsia con «Il Lago dei Cigni». «Un modo per far vivere un momento di arte e be ... corrierefiorentino.corriere.it "Fellini, la dolce vita di Federico", con il Balletto di Siena. Leggi l'articolo su www.corriereproposte.it, link diretto https://www.corriereproposte.it/evento/7-teatro-e-danza/157468-fellini,-la-dolce-vita-di-fede.html @amatmarche AMAT - facebook.com facebook SENIGALLIA DANZA, “FELLINI, LA DOLCE VITA DI FEDERICO” DEL BALLETTO DI SIENA ALLA FENICE IL 20 MARZO - x.com