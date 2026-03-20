Ieri Balo oggi Pio domani Stankovic Inter le stelline fatte in casa

Ieri Balo, oggi Pio e domani Stankovic: l’Inter continua a puntare sui giovani talenti cresciuti nel settore giovanile. Il figlio di Dejan sarà riscattato dal Bruges e potrà tornare a giocare con Pio, che fin da bambino ha condiviso l’esperienza con Chivu. La squadra si affida a questi ragazzi per rinforzare la rosa e mantenere viva la tradizione delle “stelline fatte in casa”.

La pratica è storicamente consolidata: giovane di belle speranze, un annetto di prestito in una squadra in cui possa essere garantito un minutaggio adeguato, la speranza che possa arrivare la consacrazione e via, ritorno alla base. L'Inter, negli ultimi anni, ha spesso azzeccato i percorsi per determinati ragazzi del proprio vivaio e gli ultimi casi postivi portano ai nomi di Pio Esposito (Spezia) e Aleksandar Stankovic (prima Lucerna, poi Bruges), che l'estate prossima rientrerà alla base nerazzurra. Ma anche senza considerare i prestiti, dalle parti di Interello sanno bene come coltivare il talento dei giovanissimi. Ecco, infatti, alcuni dei tanti che nella storia nerazzurra sono partiti dai settori giovanili per conquistarsi in seguito ruoli da protagonisti in prima squadra. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Ieri Balo, oggi Pio, domani Stankovic... Inter, le stelline fatte in casa Articoli correlati Leggi anche: Ieri altra doppietta per Stankovic, il suo ritorno non può più attendere: l’Inter dovrà pagare… Inacio, Mane, Reggiani: le tre stelline italiane del Dortmund con l'Inter nel mirinoGli italiani ufficiali di Germania con presenze nell'attuale Bundesliga sono tre: Vincenzo Grifo, veterano, ala del Friburgo con più di cento gol in...