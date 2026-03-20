Italian Exhibition Group ha annunciato di aver acquisito il 51% di NIS Summit, che si svolgerà a San Paolo del Brasile a partire dal 31 marzo 2026. Inoltre, nel settembre del 2027, organizzerà la prima edizione di Fluidtech Expo a Vicenza, una nuova manifestazione nel settore della tecnologia fluida. Questi eventi rafforzano la presenza internazionale e il portafoglio di manifestazioni dell'azienda.

Roma, 20 mar. - (Adnkronos) - Italian Exhibition Group (Ieg) annuncia un potenziamento delle sue manifestazioni, in Italia e all'estero con l'acquisizione al 51% di NIS Summit a San Paolo del Brasile (dal 31 marzo 2026) e il lancio, a Vicenza, di Fluidtech Expo nel settembre del 2027. Il Nutrition Innovation Summit è la principale piattaforma di business e innovazione brasiliana dedicata al mercato degli ingredienti funzionali, della salutistica e dell'integrazione. “L'operazione - spiega l'AD di IEG, Corrado Peraboni - del valore di 20 milioni di real brasiliani, rappresenta la 13ª acquisizione del nostro gruppo nel Paese e rafforza la strategia di espansione in segmenti strutturali, a crescita costante e con bassa sensibilità ai cicli economici”. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Ieg, annuncia acquisizione 51% Nis Summit e lancio Fluidtech Expo in 2027

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