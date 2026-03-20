Icon Yachts annuncia partnership con lo Yacht Club de Monaco

Icon Yachts ha annunciato una collaborazione con lo Yacht Club de Monaco, coinvolgendo il noto cantiere navale specializzato in yacht explorer e una delle più importanti istituzioni della nautica internazionale. La partnership punta a rafforzare i legami tra il settore della nautica di lusso e le organizzazioni più influenti nel mondo marittimo. La notizia è stata comunicata ufficialmente da entrambe le parti.

Icon Yachts e lo Yacht Club de Monaco hanno annunciato una partnership strategica che unisce uno dei cantieri navali leader nel segmento degli yacht explorer con una delle istituzioni più influenti della Nautica internazionale. Grazie a questa collaborazione, Icon Yachts entra a far parte dello Yacht Club de Monaco come partner nautico ( partenaire nautique ), rafforzando un impegno condiviso per l’innovazione, l’esplorazione e la navigazione responsabile. La partnership riflette una visione comune per il futuro del settore e supporta l’ambizione dello Yacht Club de Monaco di posizionare il Principato come capitale monegasca della nautica d’avanguardia. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Icon Yachts annuncia partnership con lo Yacht Club de Monaco Articoli correlati Nautica, super yacht Simena protagonista del ‘Day of Exploration’ allo Yacht Club de MonacoDal 21 al 24 marzo, lo Yacht Club de Monaco ospiterà il ‘Day of Exploration’, un evento di quattro giorni che riunirà i membri dell’Explorers Club di... Nautica, lo Yacht Club de Monaco adotta nuovi smorzatori di ormeggio ‘Seadamp’Lo Yacht Club de Monaco ha dotato parte del suo porto turistico di un ammortizzatore di ormeggio idraulico di nuova generazione, progettato per...