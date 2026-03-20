Ia oltre 90% dentisti la conosce ma sfida resta integrazione in pratica clinica

Oltre il 90% dei dentisti conosce le tecnologie basate sull'intelligenza artificiale e più del 77% ritiene che avranno un forte impatto sulla loro attività. La sfida principale rimane l'integrazione di queste innovazioni nelle pratiche cliniche quotidiane. La maggior parte dei professionisti del settore ha familiarità con l’IA, ma l’applicazione concreta in ambito odontoiatrico è ancora limitata.

Roma, 20 mar. (Adnkronos Salute) - Oltre il 90% dei dentisti conosce le tecnologie basate sull'intelligenza artificiale e più del 77% pensa che avranno un forte impatto sul loro lavoro. Un dato che fotografa un settore in rapida evoluzione, in cui però la differenza non la fa la disponibilità degli strumenti, ma la capacità di integrarli davvero nella pratica clinica. Oggi l'Ia trova già applicazioni concrete nello studio dentistico: supporta la lettura delle immagini diagnostiche, aiuta a identificare precocemente le patologie, contribuisce alla pianificazione di trattamenti ortodontici e implantari e permette di simulare risultati estetici, come il design del sorriso. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Ia, oltre 90% dentisti la conosce ma sfida resta integrazione in pratica clinica Articoli correlati Trapianto capelli Turchia: guida pratica per italiani su come scegliere la clinica giustaOgni anno decine di migliaia di italiani scelgono Istanbul per il trapianto di capelli. Torino, protesi errate e undici denti sani rimossi: dentisti condannati e paziente esasperata (“La mia vita resta un inferno”)Prima della lettura della sentenza fa più volte il segno della croce, appena la giudice pronuncia la parola “condanna” si commuove: “La mia vita...