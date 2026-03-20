Ia Deiana Confassociazioni | Sanità primo settore con impattando significativo

Il rappresentante di Confassociazioni ha dichiarato che il settore sanitario è il primo ad essere stato significativamente influenzato da recenti cambiamenti. La discussione riguarda l'adozione di nuove tecnologie e procedure che stanno modificando le pratiche tradizionali. Questa trasformazione viene descritta come una vera rivoluzione nel modo di gestire e operare nel campo della sanità.

Roma, 19 mar. (Adnkronos Salute) - “Siamo di fronte a una rivoluzione epocale: l'adozione dell'intelligenza artificiale generativa è un momento strategico importante per tutto il sistema e diventerà ancora più importante per le esigenze primarie di tutti gli esseri umani, come salute, soldi, sesso e sicurezza. La sanità, in particolare, è il primo mondo in cui l'intelligenza artificiale generativa sta impattando in modo significativo perché, parlando un linguaggio naturale, elimina il gap tecnologico, quindi ci consentirà progressivamente di parlare con le macchine”. Così Angelo Deiana, presidente di Confassociazioni, intervenendo, oggi a Roma, all'evento ‘Ai & Cybersecurity in Sanità', organizzato a Palazzo Madama. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Ia, Deiana (Confassociazioni): "Sanità primo settore con impattando significativo" Articoli correlati Microsoft riorganizza il settore IA con un nuovo boss di Copilot(Adnkronos) – Microsoft ha avviato una profonda ristrutturazione interna volta a eliminare la storica frammentazione dell'IA Copilot. Leggi anche: Rafforzare la sanità nel Mediterraneo: Campania protagonista con IA e satelliti Contenuti utili per approfondire Ia Deiana Confassociazioni Sanità primo... Discussioni sull' argomento Cybersecurity in sanità, esperti a confronto su sfida tecnologica ed etica; I dati rilanciati nel corso del convegno di Confassociazioni su AI e Cybersecurity in Sanità svolto in Senato. I dati rilanciati nel corso del convegno di Confassociazioni su AI e Cybersecurity in Sanità svolto in Senatopoliticamentecorretto.com - I dati rilanciati nel corso del convegno di Confassociazioni su AI e Cybersecurity in Sanità svolto in Senato ... politicamentecorretto.com Cybersecurity in sanità, esperti a confronto su sfida tecnologica ed eticaL'innovazione tecnologica applicata alla sanità rappresenta un'importante sfida non solo tecnologica, ma anche etica. Lo ha detto Andrea Violetti, presidente di Confassociazioni Digital, nel present ... lamilano.it Un’uscita di pesca a Capo Figari e poi il vuoto: un anno senza risposte per i fratelli Deiana - facebook.com facebook