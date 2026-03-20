L'intervento di De Angelis, rappresentante di Siiam, si concentra sull'uso di sistemi software autonomi basati su modelli di linguaggio nel settore sanitario. Secondo lui, l'automazione può contribuire a ridurre la burocrazia e migliorare l'efficienza dei processi amministrativi in sanità. La discussione riguarda le potenzialità di queste tecnologie per semplificare le procedure e rendere più fluido il lavoro quotidiano.

Roma, 20 mar. (Adnkronos Salute) - Quando si parla di sistemi software autonomi basati su modelli di linguaggio (Llm) si tocca "uno degli argomenti più caldi, una novità che sta offrendo nuove possibilità per automatizzare i processi. Questa automatizzazione in ambito sanitario è particolarmente preziosa, perché sappiamo quanto il fardello burocratico e amministrativo pesi sulle spalle dei nostri professionisti. Questo può quindi essere il modo per coinvolgere e portare a bordo i medici, i soli in grado di identificare i problemi quotidiani, della clinica, da risolvere". Lo ha detto Luigi De Angelis, presidente Siiam, la Società italiana di intelligenza artificiale in medicina che a Roma ha promosso l'incontro 'Ai & cybersecurity in sanità: orizzonti strategici e impatti verticali', insieme a Confassociazioni Digital. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Ia, De Angelis (Siiam): "Automazione preziosa per alleggerire la burocrazia nella sanità"

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