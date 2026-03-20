I ‘volenterosi’ di Hormuz Piano britannico c’è anche l’Italia Ira di Teheran | Siete dei nemici

Il 19 marzo 2026, a Roma, si è tenuto un incontro internazionale con la partecipazione dell’Italia e di altre nazioni, che ha approvato un piano britannico volto a garantire la ripresa del traffico commerciale nel Golfo di Hormuz. L’obiettivo è impedire un coinvolgimento diretto nel conflitto, mentre Teheran ha espresso il suo disappunto definendo i partecipanti come nemici. L’operazione è stata condotta sotto l’egida delle Nazioni Unite.

Roma, 19 marzo 2026 – Un intervento sotto l’egida dell’ Onu volto a garantire la ripresa del traffico commerciale che, tuttavia, non sfoci in un coinvolgimento diretto nel conflitto. Dopo il secco ‘no’ alla coalizione targata Trump, una missione di scorta delle petrolifere per garantire la libertà di navigazione nello Stretto di Hormuz, Regno Unito, Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi e Giappone insieme a Mark Rutte, in rappresentanza di una Nato sempre più scollata dagli Usa, si mobilitano. O meglio, annunciano di volerlo fare. “La libertà di navigazione è un principio fondamentale del diritto internazionale, anche ai sensi della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - I ‘volenterosi’ di Hormuz. Piano britannico, c’è anche l’Italia. Ira di Teheran: “Siete dei nemici” Articoli correlati Londra: piano a 6 per riapertura di Hormuz, c’è anche l’ItaliaLONDRA, 19 MAR – Sei Paesi – Regno Unito, Italia, Francia, Germania, Olanda e Giappone – si sono dichiarati oggi pronti a contribuire a un piano per... Stretto di Hormuz, piano a sei per la riapertura: c’è anche l’ItaliaCondannando con forza gli attacchi attribuiti a Teheran nel braccio di mare, Downing Street ha annunciato un piano a sei per garantire la navigazione... Altri aggiornamenti su I 'volenterosi' di Hormuz Piano... Temi più discussi: Trump contro gli alleati e la Nato, ma l'Europa lo molla su Hormuz; Hormuz, l’ira di Trump. No di Merz e Starmer all’intervento Nato. Anche Meloni esclude l’invio di navi; Hormuz, no dell'Ue a Trump: Stretto fuori dal raggio d'azione Nato. E spunta il modello Mar Nero sperimentato in Ucraina; Iran, la giornata di guerra. Ira di Trump per il no di Londra e Berlino sulle navi a Hormuz, scettica anche Meloni | Libero Quotidiano.it. I big europei si muovono su Hormuz. Teheran, 'sarete complici'Parigi, Londra, Berlino, Roma, l'Aja (in pratica i big della difesa europei) più Tokyo si dicono infatti pronti a contribuire alle iniziative volte a garantire un passaggio sicuro attraverso lo ... ansa.it >>>ANSA/ I big europei si muovono su Hormuz. Teheran, 'sarete complici'(di Mattia Bernardo Bagnoli) Il perimetro si stringe e nascono i volenterosi di Hormuz. Parigi, Londra, Berlino, Roma, l'Aja (in pratica i big della difesa europei) più Tokyo si dicono infatti pronti ... ansa.it IRAN: ANCORA UNA IMPICCAGIONE CON ACCUSA DI SPIONAGGIO PER ISRAELE Le autorità iraniane hanno impiccato un uomo che era stato condannato a morte per spionaggio a favore di Israele. Lo ha riferito la magistratura di Teheran. Si tratta della pr - facebook.com facebook