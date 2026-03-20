I Ridillo | 30 anni funk e la poesia di Benni in un nuovo

I Ridillo, gruppo musicale attivo da 30 anni, hanno annunciato l’uscita del loro nuovo singolo intitolato La Giraffa. La canzone combina elementi di funk con testi ispirati alle poesie di un autore italiano. La band ha confermato che questa release segna un nuovo capitolo nella loro carriera musicale.

I Ridillo celebrano tre decenni di attività musicale con il lancio del nuovo singolo La Giraffa, un brano che fonde funk e poesia. Il progetto, nato dalla collaborazione con la band bolognese Joe Dibrutto, segna l’inizio di un tour estivo dedicato al 30° anniversario dell’album omonimo uscito nel 1996. La traccia si ispira direttamente a versi della celebre opera di Stefano Benni, trasformando la letteratura in ritmo danzante. Questo approccio creativo non è solo un esercizio stilistico, ma rappresenta una strategia per mantenere viva la tradizione culturale lombarda attraverso linguaggi moderni e accessibili. Dalla Poesia al Ritmo: Un Nuovo Linguaggio Culturale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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