I pronostici del weekend 21-22 marzo | Serie A e campionati esteri

Il weekend del 21 e 22 marzo vede in campo le squadre di Serie A, Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1 per la trentesima giornata dei rispettivi campionati. Tutti i maggiori campionati europei si svolgono con partite programmate e squadre impegnate su diversi stadi. Le partite sono state annunciate e le date sono state confermate per questa fase della stagione.

I pronostici del weekend, trentesima giornata di campionato in Serie A, in campo anche Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1 Tornano in campo tutti i principali campionati europei: Serie A, Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1. Vittorie in arrivo per Juventus, Como, Atalanta, Barcellona e Borussia Dortmund. Tra le sfide da almeno un gol per squadra riflettori puntati in particolare su Brighton-Liverpool, Arsenal-Manchester City, Augsburg-Stoccarda, Real Madrid-Atletico Madrid e Lione-Monaco. Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - I pronostici del weekend (21-22 marzo): Serie A e campionati esteri Articoli correlati I pronostici del weekend (21-22 febbraio): Serie A e campionati esteriI pronostici del weekend, ventiseiesima giornata di campionato in Serie A, in campo anche Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1 Tornano in campo... I pronostici del weekend (7-8 marzo): Serie A e campionati esteriI pronostici del weekend, ventottesima giornata di campionato in Serie A, in campo anche FA Cup, Bundesliga, Liga e Ligue 1 Tornano in campo tutti i... Tutti gli aggiornamenti su I pronostici del weekend 21 22 marzo... Temi più discussi: Serie A, ventinovesima giornata: pronostici, migliori scommesse e quote; Pronostici Serie A 2025-26; Schedina 30a giornata di serie A 2025/26; Pronostico Como-Roma quote della 29ª giornata di Serie A. I pronostici del weekend (14-15 marzo): Serie A e campionati esteriI pronostici del weekend, ventinovesima giornata di campionato in Serie A, in campo anche Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1 ... ilveggente.it I pronostici di venerdì 20 marzo: Serie A, Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1I pronostici di venerdì 20 marzo, in campo Serie A, Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1 più altri campionati minori ... ilveggente.it In Serie A solo Vidal e lui erano i più forti centrocampisti. Il ninja lo sa bene e svela cosa è accaduto con Antonio Conte, un qualcosa di inaspettato - facebook.com facebook Serie A, comincia la 30a giornata. Il programma x.com