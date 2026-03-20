I pescatori di Manfredonia su Rete4 per parlare dei rincari a causa della guerra in Iran

Il 19 marzo, un gruppo di pescatori di Manfredonia è stato ospite su Rete4 per discutere dei rincari nel settore della pesca, che sono stati attribuiti alla guerra in Iran. Durante l'intervento, hanno spiegato come i prezzi dei carburanti e delle attrezzature siano aumentati, influenzando le loro attività quotidiane. L'incontro ha coinvolto rappresentanti locali che hanno condiviso le proprie esperienze senza approfondimenti sulle cause del conflitto.

MANFREDONIA - I pescatori di Manfredonia lo scorso 19 Marzo sono stati ospiti su Rete4 a parlare dei rincari a seguito della guerra in IRAN. I Prezzi del Gasolio sono aumentati enormemente ed incidono sulla spesa dei cittadini. Preoccupanti le dichiarazioni alla strasmissione “Dritto e Rovescio” dei pescatori di Manfredonia in diretta da una nota pescheria della città, spiegano al conduttore quanto sono aumentati i costi di tutti i prodotti ittici a seguito dei rincari sul gasolio per gli attacchi in Iran. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - I pescatori di Manfredonia su Rete4 per parlare dei rincari a causa della guerra in Iran Articoli correlati «Gasolio carissimo, valutiamo di restare a terra», l'allarme dei pescatori di Lampedusa dopo lo scoppio della guerra in IranLa guerra in Medio Oriente potrebbe compromettere il lavoro dei pescatori di Lampedusa. Ue, in arrivo misure di emergenza su bollette e rinnovabili a causa della guerra in Iran: cosa cambiaLa crisi energetica torna a farsi sentire in Europa a causa delle tensioni nel Golfo. Aggiornamenti e contenuti dedicati a I pescatori di Manfredonia su Rete4 per... Temi più discussi: Carburanti alle stelle: la pesca rischia lo stop, pescatori pronti a fermare le barche - FoggiaToday; Carburante alle stelle, la pesca rischia il fermo: sostegno ai pescatori di Manfredonia; MANFREDONIA / CARBURANTE ALLE STELLE. PESCA A RISCHIO STOP: PESCATORI PRONTI A FERMARE LE BARCHE; Crisi della marineria a Manfredonia: il caro carburante mette a rischio il settore. CARO CARBURANTI Manfredonia, il mare sospeso. Dal giugno del 2008 al caro gasolio del 2026: la protesta infinita dei pescatoriManfredonia, il mare sospeso. Dal giugno del 2008 al caro gasolio del 2026: la protesta infinita dei pescatori ... statoquotidiano.it PESCA MANFREDONIA Carburante alle stelle, la pesca rischia il fermo: sostegno ai pescatori di ManfredoniaMANFREDONIA — La marineria di Manfredonia rischia il collasso sotto il peso del caro carburante, aggravato dalle tensioni internazionali in Medio Oriente. Negli ultimi mesi, infatti, i costi operativi ... statoquotidiano.it LA RAF TORNA A MANFREDONIA DOPO 80 ANNI: memoria e storia tra cielo e territorio - facebook.com facebook