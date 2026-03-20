i paesi emergenti nella geoeconomia del petrolio

I Paesi emergenti nel settore petrolifero stanno guadagnando importanza nel mercato globale. Questi paesi aumentano la produzione e influenzano i prezzi internazionali, mentre le loro riserve di petrolio vengono sfruttate più intensamente. La loro crescita nel settore energetico si riflette anche nelle strategie di esportazione e nelle politiche di investimento, modificando così gli equilibri economici mondiali legati alle risorse fossili.

Ci sono molti elementi di incertezza sul futuro del petrolio e sul suo ruolo negli equilibri geoeconomici e geopolitici globali, ma è chiaro che il peso della domanda dei Paesi emergenti crescerà fortemente, a causa della diversa dinamica demografica rispetto ai Paesi industriali e alla Cina, del molto basso livello attuale dei consumi, e delle maggiori potenzialità di crescita economica. L’Agenzia Internazionale dell’Energia ha recentemente pubblicato l’edizione 2025 del suo annuale “World Energy Outlook”, nella quale è tornata a considerare uno scenario “politiche correnti” (CPS), basato sull’ipotesi che i governi non introdurranno nuove misure per far fronte all’emergenza climatica – un’ipotesi che era stata abbandonata per qualche anno. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

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