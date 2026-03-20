I Muse annunciano il decimo album in studio The WOW! Signal

I Muse, gruppo britannico vincitore di un premio GRAMMY®, annunciano il loro decimo album in studio intitolato “The WOW! Signal”. La pubblicazione è prevista per il 26 giugno e sarà distribuita dall’etichetta Warner Records. La band ha anche diffuso la tracklist dell’album, che sarà disponibile a breve sul mercato musicale.

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