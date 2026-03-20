Il leader della Lega Lombarda ha condiviso i suoi luoghi preferiti, tra cui il Monviso, le montagne di Ponte di Legno, la Svizzera e la Corsica, famosa anche per le sue ostriche. La presentazione è avvenuta in un albergo di Segrate, davanti a circa quattrocento persone, durante il primo congresso dell’organizzazione. Non sono stati annunciati altri dettagli ufficiali durante l’evento.

Milano, 20 marzo 2026 – In un albergo di Segrate, davanti a circa quattrocento persone, andò in scena il primo congresso della Lega Lombarda. Lì Umberto Bossi annunciò la 'Marcia di Pontida', che sarebbe diventato il luogo dell'anima leghista. Nonché quello del suo funerale. Scelse invece Chignolo come sede del Parlamento della Padania e più volte partecipò alla Berghem Fest di Alzano Lombardo. E un altro dei riti simbolici, il prelievo dell'acqua del Po, si svolgeva a Pian del Re. Mentre la sua casa di Gemonio, nel Varesotto, ha ospitato centinaia di riunioni politiche, tra cui il celebre incontro a pane e salame di distensione con Gianfranco Fini. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - I luoghi amati dal Senatur fra Europa e Italia: il Monviso, le montagne di Ponte di Legno, la Svizzera e la Corsica (con le sue ostriche)

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