I Lions puntano su Guerini Rocco Confermato al timone del Get

I Lions hanno annunciato la conferma di Guerini Rocco come presidente del Get. Guerini, originario di Parabiago, ha ricevuto anche un riconoscimento ufficiale, in qualità di Ufficiale della Repubblica Italiana. La decisione di mantenere Guerini al vertice indica la continuità delle attività del club. La cerimonia di consegna del premio si è svolta di recente, coinvolgendo rappresentanti dell'organizzazione.

Un’importante riconoscimento è stato consegnato al parabiaghese Danilo Francesco Guerini Rocco, Past Governatore, Ufficiale della Repubblica Italiana. In questi giorni ha ricevuto l’importante lettera di rinnovo della nomina a Responsabile nazionale del Global Extension Team ovvero il Coordinamento del Comitato nazionale che si occupa di fondare nuovi Lions Club. La Campagna, che è stata denominata 1.5, vede nel prossimo anno associativo, dal primo luglio 2026 fino al 30 giugno 2027, lo sprint finale verso il traguardo che deve portare l’associazione dal numero attuale di un milione e quattrocentomila a un milione e cinquecentomila i soci in tutto il mondo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - I Lions puntano su Guerini Rocco. Confermato al timone del Get Articoli correlati Lions 108Tb: lo sport motore di valori e inclusione sociale al centro del convegno di San Rocco.Il convegno d’inverno del distretto Lions 108Tb, svoltosi ieri nell’auditorium di San Rocco, ha acceso i riflettori sul ruolo dello sport come... Famiglia nel bosco: maestra in pensione si occuperà del recupero linguistico dei figli. Ma i genitori puntano su un dopo scuola vicino al casaleL’insegnante che seguirà i tre bambini allontanati dalla famiglia è una docente in pensione residente a Vasto, in provincia di Chieti.