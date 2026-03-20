I figli di Umberto Bossi | tra sogni di gloria e guai giudiziari la dinastia mancata del Senatùr

I figli di Umberto Bossi sono al centro di un racconto fatto di ambizioni politiche e problemi giudiziari. La famiglia, considerata un punto di riferimento per il fondatore della Lega, ha visto alcuni membri coinvolti in questioni legali mentre altri hanno tentato di seguire le orme del padre, tra sogni di successo e difficoltà legali. Bossi, morto ieri all’età di 86 anni, aveva sempre mantenuto il suo nucleo familiare come un elemento fondamentale della sua vita.

La famiglia è sempre stata l’unico vero “cerchio magico” per Umberto Bossi, il fondatore della Lega che ha tentato di trasformare i suoi affetti in un’eredità politica, scomparso ieri all’età di 86 anni. Tuttavia, i quattro figli del leader padano hanno preso strade lontane dalle aspettative, finendo spesso al centro di cronache giudiziarie e scandali mediatici invece che nelle istituzioni. Dalle condanne del primogenito Riccardo alle celebri peripezie scolastiche di Renzo “il Trota”, la storia della discendenza Bossi è un mix di nomi mitologici e cadute spettacolari che hanno segnato il tramonto di un’epoca. Umberto Bossi (YouTube) Dal primo matrimonio con Gigliola Guidali, commessa in un negozio di Gallarate sposata nel 1975, nasce Riccardo. 🔗 Leggi su Cultweb.it

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