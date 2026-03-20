I favoriti della Milano-Sanremo 2026 e la startlist completa | chi può battere Pogacar?

Sabato 21 marzo si svolgerà la Milano-Sanremo 2026, la corsa di ciclismo che apre le Classiche Monumento della stagione. La gara attraverserà paesaggi spettacolari e vedrà al via una startlist ricca di atleti di alto livello. Tra i favoriti ci sono alcuni dei più noti corridori del panorama internazionale, pronti a sfidarsi sulla lunga distanza. La competizione si preannuncia ricca di emozioni e sorprese.

Roma, 20 marzo 2026 - Sabato 21 marzo la Milano-Sanremo 2026 aprirà la stagione delle Classiche Monumento e lo farà con tutto il suo carico di fascino, tra paesaggi mozzafiato e una startlist da urlo che promette spettacolo per ogni palato. I favoriti della Milano-Sanremo 2026 A lungo giudicata una gara solo o quasi per velocisti, oggi la Classicissima si presta a tante chiavi di lettura: c'entrano le salite ormai iconiche (il Passo del Turchino, i tre Capi, la Cipressa e il Poggio) ma soprattutto una svolta a livello interpretativo figlia dei cambiamenti del ciclismo attuale, quello dei fenomeni. A tal riguardo, si apre subito un... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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