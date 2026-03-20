Due anarchici sono deceduti nel casale di Roma mentre maneggiavano un ordigno nel Parco degli Acquedotti. La notizia ha suscitato scalpore e si sono scoperte alcune informazioni sul loro passato recente. La vicenda ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica e delle forze dell’ordine. La vicenda si è sviluppata rapidamente, generando molte domande sulla dinamica degli eventi e sulle persone coinvolte.

La morte dei due militanti anarchici, rimasti uccisi mentre maneggiavano un ordigno in un casale abbandonato nel Parco degli Acquedotti a Roma, diventa come ovvio anche un caso politico. Ed è la Lega a rivelare il passato anche recente delle vittime, identificate come Alessandro Mercogliano e Sara Ardizzone. I due sono considerati due membri del " gruppo Cospito " e secondo gli inquirenti nel mirino forse avevano la rete ferroviaria e il gruppo Leonardo - società attiva nei settori della difesa -, come anche un rilancio della campagna a favore dell'anarchico Alfredo Cospito, in vista della scadenza a maggio del decreto applicativo di 4 anni alla sua detenzione in 41bis. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - I due anarchici morti nel casale di Roma, "sconvolgente": cosa si scopre sul loro passato (recente)

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