Hub urbano all’incontro una trentina di aziende

A Portomaggiore si è svolto un incontro dedicato all’hub urbano, con la partecipazione di circa trenta aziende locali. Durante l’evento, sono stati presentati progetti e iniziative legate allo sviluppo dell’area e alle opportunità di collaborazione tra le imprese. La riunione ha coinvolto rappresentanti di vari settori, evidenziando un interesse condiviso per il futuro del territorio.

L’incontro Hub urbano di Portomaggiore ha visto la partecipazione di circa trenta aziende. Mercoledì 18 marzo, presso sala consiliare della residenza municipale di Portomaggiore, si è svolto l’incontro pubblico per la presentazione dello studio di fattibilità allo scopo di costituire l’hub urbano cittadino. A partecipare, con forte interesse, sono state circa una trentina di aziende del commercio e dei servizi, oltre ad una rappresentanza di tutte le associazioni di categoria del territorio. L’hub urbano di Portomaggiore comprenderà non solo il centro storico, ma si espanderà fino al villaggio africano per le attività presenti nelle vicinanze del centro sportivo Zardi e in via Kenia, oltre che la zona sud, verso la stazione ferroviaria. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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