Hormuz Meloni | ‘no missione militare’

Durante una riunione a Bruxelles, un rappresentante ha discusso della situazione nello Stretto di Hormuz, evidenziando che il governo italiano non intende inviare una missione militare. Si è parlato della libertà di navigazione, con un richiamo all’Iran affinché garantisca sicurezza e libertà nelle acque strategiche. La disponibilità a intervenire è stata ribadita, ma solo se si creano le condizioni favorevoli.

Bruxelles, 20 mar. – “Abbiamo parlato del tema della libertà di navigazione” nello Stretto di Hormuz, “da una parte si richiama l’Iran a garantire libertà e sicurezza nella navigazione e dall’altra si offre la disponibilità, quando ci saranno le condizioni, per dare una mano. Così la premier Giorgia Meloni, al termine del Consiglio europeo ha ricordato di aver chiesto una moratoria degli attacchi alle infrastrutture energetiche. (askanews) Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * . 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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