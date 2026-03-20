Hockey ghiaccio | Asiago batte Merano Gherdeina va ko Tutto rinviato nei playoff dell’Alps

Nel campionato di hockey su ghiaccio dell’Alps League 2025-2026, l’Asiago ha sconfitto il Merano, mentre la Gherdeina è stata sconfitta. Le partite non si sono concluse e i playoff sono stati rimandati. La partita tra Asiago e Merano si è conclusa con la vittoria dell’Asiago, ma i risultati delle altre sfide sono ancora in sospeso.

Si poteva porre la parola fine a due serie dei playoff dell’Alps Hockey League 2025-2026, ma così non è stato. Le squadre in svantaggio nei testa a testa infatti hanno ottenuto vittorie pesanti riaprendo i conti. Per l’Asiago è arrivato un 6-2 senza storia sul Merano: ora la serie è sul 2-3. Veneti dominanti sin dalle prime battute, reti di Rigoni e di uno scatenato Valentini (alla fine tripletta per lui), e poi in grado di chiudere la partita dopo un parziale rientro dei rivali grazie anche alle fiammate (2) di Chiodo. Gherdeina cede addirittura 9-2, in trasferta ai Red Bull Hockey Juniors: anche in questo caso serie sul 3-2, per la formazione italiana. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Hockey ghiaccio: Asiago batte Merano, Gherdeina va ko. Tutto rinviato nei playoff dell’Alps Articoli correlati Leggi anche: Hockey ghiaccio, Asiago vince il derby con Merano in Gara-4 dei quarti dell’Alps League. Ko per Vipiteno, Cortina e Gherdeina Hockey ghiaccio, nella serata di Alps League vince Asiago, sconfitte per Merano, Cortina, Gherdeina e RenonL’ultimo turno prima del Capodanno si chiude con tantissime reti per quel che riguarda la Alps Hockey League 2025-2026. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Hockey ghiaccio Temi più discussi: Hockey ghiaccio, in Gara-1 dei quarti di finale della Alps League Merano vince il derby, cadono Cortina e Vipiteno; Vittorie per Asiago, Eisbären, Gherdëina e Sisak in gara 4 dei Quarti di finale di Alps Hockey League 2025/26; Unterland ed Asiago volano in semifinale del campionato U19 2025/26, due sfide a gara 3. Hockey ghiaccio, Asiago vince il derby con Merano in Gara-4 dei quarti dell’Alps League. Ko per Vipiteno, Cortina e GherdeinaSerata importante per i playoffs della Alps Hockey League 2026. Sono andati in scena i match valevoli per Gara-4. Le serie entrano sempre più nel vivo e ... oasport.it Hockey ghiaccio, Vipiteno e Cortina eliminate dai playoffs di Alps LeagueSerata importante per i playoffs di Alps Hockey League 2026. Sono andati in scena, infatti, tre incontri valevoli per Gara-5 dei quarti di finali con ... oasport.it SERATA DIFFICILE A CALDARO Si chiude con una sconfitta Gara 3 della semifinale playoff per l’Hockey Pergine Sapiens, superato 5-1 sul ghiaccio dell’HC Caldaro. Una serata complicata per le Linci contro un avversario che ha saputo sfruttare al megli - facebook.com facebook Dal 7 marzo Milano ospiterà le partite del Para Ice Hockey. Otto nazionali - tra cui l'Italia - pronte a sfidarsi sul ghiaccio dell'Arena di Santa Giulia per una medaglia. Vuoi sapere tutto su questo sport Scoprilo qui tinyurl.com/5x9uwvxb x.com