Un appassionato commento ricorda l’affetto per Sarri e sostiene che con Conte lo scudetto non sarebbe stato perso in albergo. L’autore si rivolge a Marco Giordano e spera che la sua risposta possa contribuire al dibattito in corso, precisando di non essere Massimiliano Gallo. La riflessione si concentra sulle differenze tra le due figure e sul risultato sportivo.

Caro Marco Giordano, io non sono Massimiliano Gallo ma spero e mi auguro che la mia risposta possa essere di aiuto al dibattito che lei invoca. L’equivoco in cui mi pare anche lei cada è quello di continuare a dividersi tra risultatisti e giochisti. Faccio una domanda: se il Bologna avesse giocato contro il Bayern e non contro la (modesta e senza panchina) Roma di Gasperini, avrebbe vinto? Ovvero, avrebbe vinto perseguendo un’idea o avrebbe avuto maggiori chance mettendo il pullman davanti alla porta, attaccando in contropiede? Io credo che questa generazione di allenatori “giochisti” non conosca il senso della misura e la dimensione dell’inferiorità tecnica. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Ho amato Sarri ma con Conte non avremmo perso quello scudetto in albergo

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