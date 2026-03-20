Durante la nuova stagione di Pechino Express, una frase insultante è stata rivolta a un concorrente, scatenando immediatamente una polemica tra i partecipanti e il pubblico. La frase, pronunciata durante una fase di gara, ha attirato l’attenzione sui social e nei media, generando discussioni sulla condotta dei protagonisti e sulle dinamiche interne del programma. La produzione non ha ancora rilasciato commenti ufficiali sull’accaduto.

La nuova stagione di Pechino Express, che punta a portare tutte le coppie in gara a scoprire l’Estremo Oriente, ha appena avviato i motori eppure ha già riscaldato l’atmosfera. Alla seconda puntata dello show condotto da Costantino Della Gherardesca, infatti, non si sono risparmiati litigi e polemiche. Se, da una parte, continuano le litigate accese tra Gaia De Laurentiis e la figlia Agnese Catalani, i veri protagonisti della seconda tappa in Indonesia sono state le coppie dei Rapper e delle Albiceleste. La prima coppia, formata dai rapper Dani Faiv e Tony 2Milli, era già stata “presa di mira” dai Comedians che, per cercare di “rubare” il passaggio aveva inventato la presenza di una busta rossa inesistente che ha rischiato di ritardare la fuga dei due musicisti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Hijo de puta" e scoppia la polemica a Pechino Express. Cosa è successo

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