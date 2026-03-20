Hanami a Roma | 3 posti dove vedere i ciliegi in fiore senza volare in Giappone

A Roma, in primavera, i ciliegi in fiore offrono spettacoli suggestivi in tre diversi luoghi della città. Questi punti permettono di ammirare gli alberi in fiore senza dover partire per il Giappone, regalando scorci che richiamano i paesaggi orientali. La fioritura, che si manifesta con colori intensi e delicatezza, crea un’atmosfera unica nei parchi e nelle aree verdi della capitale.

Non dobbiamo necessariamente volare in Giappone per vivere l’atmosfera dell’ Hanami: anche Roma in primavera si tinge di rosa e riesce a regalarci degli spettacolari scorci che ci ricordano i paesaggi lontani. L’Hanami è la tradizione che celebra la fioritura dei ciliegi e – tra parchi, giardini nascosti e angoli suggestivi – anche la Capitale è in grado di regalarci alcuni luoghi perfetti per immergersi in questo spettacolo naturale unico e sorprendente. LEGGI ANCHE: MIA Photo Fair 2026: le ‘Metamorfosi’ come chiave di lettura del presente Hanami a Roma: tre luoghi dove vivere la magia dei ciliegi in fiore. Il luogo simbolo dell’Hanami a Roma è il Parco Centrale del Lago all’EUR, dove si snoda la celebre Passeggiata del Giappone. 🔗 Leggi su Funweek.it

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