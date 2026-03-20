Durante l’ultima puntata di “Pechino Express”, Chanel Totti si è mostrata molto arrabbiata nei confronti del suo compagno di viaggio, Filippo Laurino, utilizzando parole dure e un tono acceso. La lite è avvenuta davanti alle telecamere, mentre i due percorrevano il percorso tra le tappe previste. La scena ha attirato l’attenzione dei presenti e degli spettatori, lasciando intendere che anche le amicizie più solide possono essere messe alla prova sotto stress.

Anche una amicizia consolidata può mostrare qualche crepa sotto stress. È quello che è accaduto ieri, 19 marzo a “Pechino Express”, con la coppia dei “Raccomandati” Chanel Totti e Filippo Laurino. In particolare è diventato virale il momento in cui i concorrenti si sono ritrovati nel fango. Chanel per la tensione ha urlato a Laurino: “Mi stavo ca***do sotto. Non rompere il ca**o”. Pronta la risposta del ragazzo: “Se ogni prova la devo fare io.”. Ma Chanel non si tiene: “Ogni prova? Hai la faccia come il c**o, non ti allargare con la bocca”. I due una volta terminata la prova, si ritrovano faccia a faccia e Laurino dice: “Sei una prima donna. Te stavano a guarda tutti, te mancava il sapone”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Hai la faccia come il c**o, non t’allargà con la bocca”: Chanel Totti furibonda a “Pechino Express” con il compagno di viaggio Filippo Laurino

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