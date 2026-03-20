Gwyneth Paltrow ha deciso di mettere all’asta alcuni capi del suo guardaroba, ma in una versione decisamente lussuosa e originale. L’evento, considerato tra i più attesi del settore moda, si distingue per il suo stile esclusivo e l’atmosfera sofisticata. La vendita coinvolge pezzi di alta gamma, offerti in un contesto che si allontana dalle aste tradizionali e punta a un pubblico di appassionati e collezionisti.

Dimentica l’idea classica di asta noiosa, con palette numerate e gente in silenzio. Quello che sta succedendo al The Peninsula Beverly Hills è molto più interessante: è moda, cultura pop e ossessione per l’archivio tutto insieme, ma reso experience, quasi come se stessi entrando dentro il guardaroba di qualcuno — e non di qualcuno qualunque. L’hotel ha deciso di collaborare con Julien’s Auctions, che se segui un minimo il mondo celebrity già conosci, per portare le aste direttamente dentro l’esperienza degli ospiti. Tradotto: non guardi gli oggetti da lontano, ci entri dentro, li vivi, li desideri. È luxury, ma con una narrativa molto più coinvolgente. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Gwyneth Paltrow svuota l’armadio (ma in versione ultra luxe): arriva l’asta moda più interessante del momento

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