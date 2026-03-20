GUIDA TV 20 MARZO 2026 | GIOCA AL TOTOSHARE E INDOVINA GLI ASCOLTI SERALI

Da bubinoblog 20 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ecco la guida tv per la serata del 20 marzo 2026, con programmi provenienti da Rai, Mediaset, La7, Discovery e altre emittenti. La selezione include film, serial e show che andranno in onda questa sera, offrendo agli spettatori diverse opzioni di intrattenimento. Tra le proposte ci sono anche giochi e sondaggi, come il toto share, che invitano il pubblico a indovinare gli ascolti serali.

Cosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco la Guida Tv di BubinoBlog, buona visione! Rete Orario Programma Descrizione Rai1 21:30 00:00 The Voice Generations Tv7 Talent Show Rubrica Rai2 21:20 23:35 Delitti in Paradiso + Oltre il Paradiso Mudù.Quante Risate 1ªTv Serie Tv Satira Rai3 21:25 23:35 La Pelle del Mondo: Il Pianeta Verde Quelli che il Cinema Doc. Rubrica Rete 4 21:35 01:00 Quarto Grado Made in Italy  R Inchieste Serie Tv Canale 5 21:55 00:50 Grande Fratello Vip Tg5 Reality Show Notiziario Italia 1 21:30 00:15 Wonder Woman Catwoman Film Film La7 21:15 00:00 Speciale TgLa7: Sì o No Into the... 🔗 Leggi su Bubinoblog

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