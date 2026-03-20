Guida per chilometri in retromarcia in Florida la polizia lo ferma e gli ritira la patente | L'auto è rotta

Un uomo in Florida è stato fermato dalla polizia mentre guidava in retromarcia su una strada affollata. Alla richiesta di spiegazioni, ha affermato che l’auto era rotta. La polizia lo ha arrestato e gli ha ritirato la patente. L’incidente si è verificato in una zona con molti veicoli in movimento. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta nell’accaduto.